Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что ранее неоднократно сообщал о нарушениях прав человека и коррупционных рисках в деятельности руководства Закарпатского ОТЦК и СП.

Что известно об отстранении руководителя ТЦК в Закарпатье?

По его словам, его офис ранее фиксировал нарушения прав человека и коррупционные риски, связанные с работой руководства Закарпатского ОТЦК и СП. Об обнаруженных проблемах, как отметил омбудсмен, сообщали публично, а также направляли официальные обращения в ответственные органы.

Но вместо того, чтобы исправить проблему, решили бороться с теми, кто на нее указывал. Сначала – попытки замять выявленные факты. Когда это не сработало – информационное давление и даже намерения сфабриковать уголовные дела против моих сотрудников, которые выявляли эти нарушения,

– заявил Лубинец.

Омбудсмен подчеркнул, что отстранение одного чиновника не должно стать конечной точкой в этой истории. По его мнению, ситуация в Закарпатье стала возможной из-за длительного отсутствия надлежащего контроля и реакции на системные проблемы.

Он также заявил о бездействии бывшего руководства Министерства обороны Украины, которое, по его убеждению, должно было раньше реагировать на проблемы в системе территориальных центров комплектования.

Здесь вопрос значительно шире, чем одна кадровая перестановка. Почему такая ситуация вообще стала возможной? Это следствие не одного дня и не действий одного человека. Когда годами отсутствует надлежащий контроль, а на системные проблемы не реагируют, формируется ощущение безнаказанности. Именно это, по моему убеждению, и произошло в Закарпатье,

– подчеркнул уполномоченный Рады.

В то же время Лубинец назвал отстранение конкретным результатом реагирования на выявленные проблемы и поблагодарил Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого за принятое решение.

По словам омбудсмена, дальнейшая задача заключается в том, чтобы не замалчивать нарушения, а обеспечивать их реальное устранение и соблюдение прав человека в работе ТЦК и СП.

Напомним, представитель омбудсмена в Закарпатье Андрей Крючков в ходе проверок ТЦК и СП выявил многочисленные нарушения прав военнообязанных. В частности, в Береговском районном ТЦК и СП, по данным Дмитрия Лубинца, сотни людей могли незаконно удерживаться, им могли блокировать выход, а также без законных оснований отменять отсрочки и вносить ложные данные в государственную систему.

Также были зафиксированы ненадлежащие условия пребывания людей, а в течение июля представитель омбудсмена помог освободить 11 граждан, которых, по его данным, незаконно удерживали в ТЦК.

После выявления этих нарушений, как заявил Лубинец, руководитель Закарпатского ОТЦК и СП мог инициировать уголовное преследование Крючкова, в частности за якобы препятствование законной деятельности ВСУ. Омбудсмен считает такие действия возможным давлением на своего представителя и подчеркивает, что его команда и в дальнейшем будет реагировать на нарушения прав граждан во время мобилизации.