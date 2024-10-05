Руководительнице МСЭК из Хмельницкой области сообщили о подозрении: светит до 10 лет тюрьмы
Источник:ДБР
Правоохранители ГБР задержали и сообщили о подозрении в незаконном обогащении руководительнице Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы.
Об этом сегодня, 5 октября, сообщили в ГБР. Сейчас решают меру пресечения подозреваемой.
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"Руководительнице МСЭК сообщили о подозрении в незаконном обогащении статья 368-5 Уголовного Кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения", – говорится в сообщении.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет с конфискацией всего имущества.
Татьяну Крупу задержали / Фото ГБР
Задержание руководительницы МСЭК
ГБР разоблачило руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу и ее сына Александра, который занимает руководящую должность в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области, на незаконном обогащении.
Во время обысков у них нашли только наличными почти 6 миллионов долларов США, брендовые украшения и драгоценности. Также семье топ-чиновников принадлежат 30 объектов недвижимости, 9 автомобилей, недвижимое имущество за рубежом и тому подобное.
Правоохранители открыли уголовное производство относительно незаконного оформления инвалидности мужчинам, которые пытаются избежать военной службы. В рабочем кабинете женщины обнаружили поддельные документы с перечнем людей и фиктивными диагнозами.