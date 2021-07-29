Руководство АРМА отстранили и отправили под домашний арест

Временно исполняющего обязанности главы АРМА Виталия Сигидина отстранили от должности. Его и еще нескольких высокопоставленных чиновников подозревают в присвоении более 400 тысяч долларов.

Кроме отстранения от должностей, Печерский райсуд Киева избрал подозреваемым меру пресечения в виде домашнего ареста.

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Согласно решению, которое принял 29 июля судья Сергей Вовк, госслужащие будут находиться под ночным домашним арестом как минимум до 24 сентября.

В целом с должностей отстранили:

временно исполняющего обязанности главы АРМА Виталия Сигидина;

его заместителя Владимира Павленко;

начальника управления менеджмента активов АРМА Вахтанга Бочоришвили.

Как заявил в фейсбуке Владимир Павленко, он планирует обжаловать это решение. Ранее он назвал обвинения безосновательными.

Ночной домашний (арест – 24 канал) и отстранение. Будет теперь время для мемуаров и личного развития. Обжаловать буду,

– написал он.

В чем их обвиняют

Следователи ГБР в сотрудничестве с Офисом генпрокурора и СБУ разоблачили руководство АРМА в присвоении государственных 400 тысяч долларов. По версии следствия, в течение августа – декабря 2020 года подозреваемые и адвокаты завладели средствами, которые были переданы в управление АРМА.

В ГБР считают, что чиновники на основании поддельных судебных решений безосновательно перечисляли средства на банковский счет человека, который не имел к деньгам никакого отношения. Затем эти средства распределялись между участниками группы.

По состоянию на 29 июля о подозрении сообщили шести людям. Их обвиняют по статье 191 о присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Если вину госслужащих докажут, то им грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Руководству АРМА сообщили о подозрении: смотрите видео

