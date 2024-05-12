Руководство сбежало, россияне зашли в Волчанск: какие фейки распространяет враг о наступлении

В инфопространстве распространяют фейк, будто Харьковская область осталась без руководства, которое внезапно исчезло из-за попытки наступления россиян. Эта информация не соответствует действительности, а является ничем иным, как фейком российской пропаганды.

Это подтвердил заместитель председателя Харьковской ОВА Роман Семенюха, сообщает Центр стратегических коммуникаций.

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Какой вброс распространили россияне

Россияне распространили очередную ложь о том, что Харьковская область осталась без руководства, которое якобы внезапно исчезло из-за попытки наступления россиян. Уточняют, что подобную информацию распространяют российские телеграм-каналы и каналы, которые маскируются под украинские.

В ОВА опровергли фейк

Руководство Харьковской ОВА в полном составе находится в Харькове, выполняя поставленные задачи политическим руководством страны и Генеральным Штабом ВСУ, – сообщил заместитель председателя ОВА Роман Семенюха.

По его словам, россияне уже неоднократно пытались популяризировать фейки о бегстве украинской власти – как местного уровня, так и высшего руководства Украины. И, как отметил Семенюха, каждый раз это была ложь.

Россияне не зашли в Волчанск

Кроме того, в Центре отметили, что информация о том, что россияне зашли в Волчанск Харьковской области, в городе продолжаются тяжелые бои, которую распространяют тг-каналы, тоже не соответствует действительности.

Официально подтвержденной информации о пребывании российских захватчиков в Волчанске нет. Об этом глава городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили,

– отмечают специалисты.

Отмечают, что сейчас на северном рубеже города слышны автоматные выстрелы и взрывы. Однако Волчанск расположен всего в 4 километрах от границы – поэтому эта зона постоянно обстреливается, и там постоянно идут бои.

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