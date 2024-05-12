Руководство сбежало, россияне зашли в Волчанск: какие фейки распространяет враг о наступлении
Источник:SPRAVDI
В инфопространстве распространяют фейк, будто Харьковская область осталась без руководства, которое внезапно исчезло из-за попытки наступления россиян. Эта информация не соответствует действительности, а является ничем иным, как фейком российской пропаганды.
Это подтвердил заместитель председателя Харьковской ОВА Роман Семенюха, сообщает Центр стратегических коммуникаций.
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Какой вброс распространили россияне
Россияне распространили очередную ложь о том, что Харьковская область осталась без руководства, которое якобы внезапно исчезло из-за попытки наступления россиян. Уточняют, что подобную информацию распространяют российские телеграм-каналы и каналы, которые маскируются под украинские.
В ОВА опровергли фейк
Руководство Харьковской ОВА в полном составе находится в Харькове, выполняя поставленные задачи политическим руководством страны и Генеральным Штабом ВСУ, – сообщил заместитель председателя ОВА Роман Семенюха.
По его словам, россияне уже неоднократно пытались популяризировать фейки о бегстве украинской власти – как местного уровня, так и высшего руководства Украины. И, как отметил Семенюха, каждый раз это была ложь.
Россияне не зашли в Волчанск
Кроме того, в Центре отметили, что информация о том, что россияне зашли в Волчанск Харьковской области, в городе продолжаются тяжелые бои, которую распространяют тг-каналы, тоже не соответствует действительности.
Официально подтвержденной информации о пребывании российских захватчиков в Волчанске нет. Об этом глава городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили,
– отмечают специалисты.
Отмечают, что сейчас на северном рубеже города слышны автоматные выстрелы и взрывы. Однако Волчанск расположен всего в 4 километрах от границы – поэтому эта зона постоянно обстреливается, и там постоянно идут бои.
Наступление на Харьковщину: главное
- В вечернем обращении 12 мая президент Владимир Зеленский заявил, что продолжаются оборонительные бои, жестокие бои на значительной части нашей пограничной полосы. Россияне пытаются закрепиться.
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский тоже рассказал, что на Харьковщине продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с Россией.
- Заметим, попытки прорвать нашу линию обороны на Харьковщине враг начал 10 мая. ВСУ отбили наступление оккупантов.