НАТО сегодня дало зеленый свет для дальнейшей бомбардировки украинских городов, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский жестко прокомментировал решение НАТО не закрывать небо над Украиной. По его словам, отныне Альянс также ответственен за гибель наших граждан и разрушение наших городов.

В пятницу, 4 марта, в Брюсселе состоялась встреча министров иностранных дел стран НАТО, на которой обсуждали закрытие неба над Украиной. Несмотря на петицию, собравшую миллион голосов, несмотря на настойчивые просьбы нашей власти, в Альянсе решили не привлекать свои силы в войне в Украине. Ни на земле, ни, что важнее – в небе.

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По словам президента Украины Владимира Зеленского, это показало слабость Альянса. Наратив, что НАТО боится спровоцировать прямой конфликт с Россией из-за решения закрыть небо над Украиной, "самогипноз для тех, кто внутренне неуверен".

Сегодня руководство Альянса дало зеленый свет для дальнейшей бомбардировки украинских городов и сел, отказавшись сделать бесполетную зону. Вы могли закрыть небо, но... Но, – подытожил Зеленский.

Президент подчеркнул, что в НАТО отлично знают: новые воздушные удары и жертвы от них – неизбежны. Но, несмотря на это, Альянс сознательно отверг просьбу Украины. С этого дня все жертвы российской агрессии будут и на совести стран НАТО.

Вечернее обращение Зеленского 4 марта: смотрите видео

При этом Зеленский поблагодарил тех международных партнеров, которые поддерживают Украину, несмотря ни на что.

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