У п'ятницю, 4 березня, у Брюсселі відбулася зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО, на якій обговорювали зокрема закриття неба над Україною. Попри петицію, що зібрала мільйон голосів, попри наполегливі прохання нашої влади та наших громадян, в Альянсі вирішили не залучати свої сили у війні в Україні. Ні на землі, ні, що важливіше, – у небі.

До теми НАТО не зовсім таке, як ми про нього думали, – Кулеба про позицію щодо закриття неба

За словами президента України Володимира Зеленського, це продемонструвало слабкість Альянсу. Те, що НАТО боїться спровокувати прямий конфлікт з Росією через рішення закрити небо над Україною, "самогіпноз для тих, хто внутрішньо невпевнений".

Сьогодні керівництво Альянсу дало зелене світло для подальшого бомбардування українських міст та сіл, відмовившись зробити безпольотну зону. Ви могли закрити небо, але... Але, – підсумував Зеленський.

Президент наголосив, що в НАТО чудово знають: нові повітряні удари та жертви від них – неминучі. Та, попри це, Альянс свідомо відкинув прохання України про закриття неба. Тож від цього дня всі жертви російської агресії будуть і на совісті країн НАТО.

При цьому Зеленський подякував тим міжнародним партнерам, які підтримують Україну, незважаючи ні на що.

Вечірнє звернення Зеленського 4 березня: дивіться відео

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