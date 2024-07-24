Android смартфон показывает черный экран и не включается – вот как это исправить

Черный экран на вашем устройстве Android может означать неприятности, но не стоит паниковать. Вот несколько эффективных методов для устранения неисправностей и возможного решения проблемы.

Если смартфон включается, но демонстрирует вам черный экран, вот несколько шагов от Техно 24, которые вы можете сделать, чтобы потенциально оживить ваше устройство.

Читайте на сайте Эти простые правила продлят жизнь вашего Android смартфона от батареи

1. Перезагрузите устройство

Ваш телефон Android может зависнуть в выключенном состоянии. Для старых устройств со съемным аккумулятором выньте его, подождите несколько секунд, а затем снова вставьте.

На современных телефонах с несъемным аккумулятором нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10-30 секунд, чтобы выполнить цикл включения и выключения.

2. Исправьте проблемы с зарядкой

Сначала проверьте зарядный кабель и адаптер на другом устройстве, чтобы убедиться, что они работают. Очистите зарядный порт телефона от пыли и мусора с помощью сжатого воздуха. Если проблема не исчезнет, попробуйте зарядить телефон еще раз.

3. Проверьте аккумулятор

Подключите устройство к зарядному устройству и подождите минуту, чтобы увидеть, появится ли значок аккумулятора. Если он появился, скорее всего, ваш аккумулятор в порядке. Если вы видите мигающий индикатор, дайте телефону зарядиться в течение 30 минут, прежде чем снова включать его.

Отсутствие значка аккумулятора или индикатора может означать, что ваш аккумулятор нуждается в замене.

4. Проверьте, нет ли повреждений

Проверьте, не повреждена ли кнопка питания, не застряла ли она. Удерживайте ее нажатой, чтобы увидеть, есть ли какая-то реакция. Кроме того, экран может быть неисправен.

Зажмите кнопку питания на 30 секунд, подождите две минуты на процесс загрузки, а затем позвоните на телефон с другого устройства. Если он зазвонит, проблема, скорее всего, в экране.

5. Используйте компьютер для устранения неисправностей

Подключите телефон к компьютеру через USB и поставьте на зарядку на 15 минут. Отсоедините и снова подключите кабель в течение 10 секунд, затем заряжайте еще 30 минут.

Удерживайте кнопку питания в течение пяти секунд, коснитесь Перезагрузка на экране или удерживайте кнопку питания еще 30 секунд, если на экране не появился пункт Перезагрузка.

6. Войдите в безопасный режим

Чтобы войти в безопасный режим, нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не начнется процесс загрузки, а затем одновременно нажмите кнопки уменьшения громкости и питания.

Если устройство загрузилось в безопасном режиме, удалите все подозрительные сторонние приложения через "Настройки" > "Приложения и уведомления". Перезагрузите телефон, чтобы выйти из безопасного режима.

7. Верните базовые настройки устройства

Если проблема с черным экраном возникает периодически, рассмотрите возможность сброса до заводских настроек для устранения программных сбоев.

Создайте резервную копию данных, затем перейдите в Настройки > Общее управление > Сброс > Сброс до заводских настроек и коснитесь Сброс.

Если телефон не загружается нормально, выполните сброс до заводских настроек в режиме восстановления.

Смотрите также Какая зарядка для смартфона поможет быстрее всего его зарядить

Выполнение этих шагов может помочь вам устранить неисправность и, возможно, исправить черный экран на вашем устройстве Android. Если проблема не решена,, обратитесь к профессиональному техническому специалисту или к производителю телефона для получения дальнейшей помощи.