На пляже в Румынии нашли двигатель ракеты

В Румынии на побережье волнами вынесло двигатель от ракеты. Такую находку обнаружили вечером 15 января.

Двигатель от ракеты нашли на побережье косы вдоль лимана Разелм. В Службе чрезвычайных ситуаций Добруджи прокомментировали ситуацию.

Важно Обломок ракеты обнаружили на территории Молдовы после ракетной атаки России по Украине

В Румынии обнаружили двигатель от ракеты

Специалисты румынских служб идентифицировали объект в качестве маршевого двигателя от ракеты. Пока его забрали и передали соответствующим структурам министерства обороны.

Объект не представляет никакой опасности, это компонент, двигающий ракету,

– сообщили в отделении Службы чрезвычайных ситуаций Добруджи.



Двигатель от ракеты в Румынии / Скриншот с видео

В Молдове в обломках ракеты нашли 80-килограммовую взрывчатку

14 января на территорию Молдовы снова упали обломки российской ракеты. Позже расследовательская группа нашла в обломках ракеты взрывчатку. Из-за риска, который боевая часть сдетонирует, охранную зону на месте падения увеличили.

Известно, что в части ракеты содержится около 80 килограммов взрывчатого вещества. Местных жителей просят не приближаться к месту событий из-за угрозы детонации.