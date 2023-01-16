Двигун від ракети знайшли на узбережжі коси вздовж лиману Разелм. У Службі надзвичайних ситуацій Добруджі прокоментували ситуацію.

Важливо Уламок ракети виявили на території Молдови після ракетної атаки Росії по Україні

У Румунії виявили двигун від ракети

Фахівці румунських служб ідентифікували об’єкт як маршовий двигун від ракети. Наразі його забрали і передали відповідним структурам міністерства оборони.

Об’єкт не становить жодної небезпеки, це компонент, який рухає ракету,

– повідомили у відділенні Служби надзвичайних ситуацій Добруджі.



Двигун від ракети у Румунії / Скриншот з відео

У Молдові в уламках ракети знайшли 80-кілограмову вибухівку

14 січня на територію Молдови знову впали уламки російської ракети. Згодом розслідувальна група знайшла в уламках ракети вибухівку. Через ризик, що бойова частина здетонує, охоронну зону на місці падіння збільшили.

Відомо, що у частині ракети міститься ​​близько 80 кілограмів вибухової речовини. Місцевих мешканців просять не наближатися до місця подій через загрозу детонації.