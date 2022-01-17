В Румынии произошло землетрясение: толчки почувствовали даже в Одесской области

Румынию 16 января всколыхнуло землетрясение магнитудой 4,4. Подземные толчки ощутили даже на территории Одесской области.

Землетрясение в Румынии произошло вблизи гор Вранча. Его эпицентр был в 125 километрах от границы с Украиной.

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В Румынии произошло землетрясение

16 января на территории Румынии на глубине 138 километров зафиксирован подземный толчок,

– говорится в сообщении.

Магнитуда землетрясения составила 4,4.

По информации сейсмологов, толчки почувствовали и на территории Одесской области, в частности, в Измаильском районе.

К счастью, негативных последствий в результате землетрясения не зафиксировали. Обращений от граждан к спасателям также не поступало.

Возле гор Вранча в Румынии зафиксировали землетрясение: смотрите карту

Предыдущие землетрясения в Румынии

В горах Вранча землетрясение произошло и 30 декабря. Центр толчков залегал на глубине примерно 74 километров. Подземные толчки магнитудой 3,7 ощутили и в Украине.

После этого в Румынии было зафиксировано еще одно землетрясение. Оно произошло 7 января, магнитуда составила 4,0.

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