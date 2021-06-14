В Румынии разбился автобус с украинцами: есть жертвы – фото

В Румынии возле границы с Венгрией в ДТП попал автобус, который вез украинских пассажиров. Он врезался в колонну грузовиков.

Грузовики ждали пересечения границы в очереди на румынской стороне. Авария произошла на КПП Чанадпалота-Нодьлок.

Кстати В Днепре автобус резко повернул и произошло тройное ДТП: есть пострадавшие – видео

Есть много пострадавших

К сожалению, в ДТП погиб один человек. Кроме того, 16 – получили ранения. В полиции Румынии отметили, что трое пострадавших находятся в очень тяжелом состоянии. Их привезли в больницу в Араде.

Движение на границе перекрывали.



В ДТП было много пострадавших / Фото Mukachevo.net



Автобус врезался в грузовик / Фото Mukachevo.net

Громкие ДТП с украинцами за границей