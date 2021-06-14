В Румынии разбился автобус с украинцами: есть жертвы – фото

В Румынии возле границы с Венгрией в ДТП попал автобус, который вез украинских пассажиров. Он врезался в колонну грузовиков.
Грузовики ждали пересечения границы в очереди на румынской стороне. Авария произошла на КПП Чанадпалота-Нодьлок.
Кстати В Днепре автобус резко повернул и произошло тройное ДТП: есть пострадавшие – видео
Есть много пострадавших
К сожалению, в ДТП погиб один человек. Кроме того, 16 – получили ранения. В полиции Румынии отметили, что трое пострадавших находятся в очень тяжелом состоянии. Их привезли в больницу в Араде.
Движение на границе перекрывали.
В ДТП было много пострадавших / Фото Mukachevo.net
Автобус врезался в грузовик / Фото Mukachevo.net
Громкие ДТП с украинцами за границей
- В Польше в марте рейсовый автобус Вроцлав – Черновцы попал в аварию. Он перевернулся и упал в кювет. В сети появилось видео с места автокатастрофы. Погиб напарник водителя.
- В начале марта почти на том же месте произошла другая ужасная авария. Перевернулся автобус с 56 украинцами. 5 из них получили травмы, несовместимые с жизнью.
- В Турции, в Алании произошло ДТП, в котором пострадали 2 украинки. Автомобиль с открытым кузовом просто скатился в пропасть.