Румыния обновила правила въезда для украинцев

9 декабря 2021 , 11:05
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Источник:

МВД Украины

С 10 декабря Румыния меняет правила въезда для украинцев на территорию страны. Для того, чтобы не проходить 14-дневную изоляцию, сертификата о вакцинации будет недостаточно.

В Министерстве внутренних дел сообщили, что Румыния обновила правила въезда на территорию страны в условиях пандемии COVID-19. Новые ограничения касаются и украинцев

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Новые правила въезда в Румынию

Согласно информации, предоставленной румынской стороной, попасть на территорию страны без необходимости прохождения 14-дневной изоляции по домашнему или задекларированному адресу станет труднее.

Так как, кроме сертификата о вакцинации, нужно будет предъявлять и сертификат об отрицательном результате ПЦР-теста, полученный в течение последних 48 часов.

Новые ограничения начнут действовать в полночь 10 декабря 2021 года и продлятся до завершения суток 8 января 2022 года.

Ситуация с коронавирусом в Румынии: коротко

  • В Румынии продолжается четвертая волна коронавируса, которая стала худшей за время пандемии в стране.
  • По состоянию на 9 декабря COVID-19 там подтвердили у 178 953 местных жителей. Количество людей, которым удалось выздороветь, – 1 707 968, умерли – 57 360.
  • В стране также низкий уровень вакцинации. Сейчас прививки сделали 39% граждан.
  • В то же время правительство Румынии ослабило COVID-ограничения на период новогодних и рождественских праздников.
Обратите внимание! С 15 декабря условия въезда для украинцев меняет и Польша. Туристы из Украины обязаны будут предъявить отрицательный ПЦР или антиген-тест, сделанный не раньше чем за 24 часа до прибытия. Это правило распространяется и на полностью вакцинированных иностранцев. Также в Польше действует требование относительно обязательного 14-дневного карантина.

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Автор: Наталія Пристанська