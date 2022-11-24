Три страны мира официально признали Голодомор преступлением против украинского народа

В среду, 23 ноября, румынские сенаторы и депутаты проголосовали за осуждение Голодомора, который устроила советская власть украинскому народу в 1932 – 1933 годах.

248 голосов отдали "за" декларацию и только один "воздержался". Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на издание Agepress.

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Румынское правительство осудило геноцид украинского народа 1932 – 1933 годов

Депутаты и сенаторы Румынии на совместном заседании проголосовали за Декларацию румынского парламента об осуждении умышленного голода, понесенного украинским народом в результате советской оккупации в 1932 – 1933 годах. Депутат от группы национальных меньшинств Николай Мирослав Петрецки зачитал содержимое декларации на заседании.

Документ признает Голодомор преступлением, совершаемым против украинского народа и человечества. Также в нем выражается солидарность с пострадавшим в этой трагедии народом Украины.

Депутат от руководящей Национальной либеральной партии Румынии Александр Мурару подчеркивает, что этим историческим решением его страна присоединилась к демократическим странам мира, которые берут на себя ответственность по "признанию геноцидных, систематических, прямых, циничных, преступных действий Советского Союза и его руководителей с целью физического уничтожения украинской нации". Также депутат добавляет, что Голодомор был уникальным убийством по своим масштабам, темпам и характеру преступлений, совершенных руководителями и ключевыми институциями Советского Союза.

Потери человеческих жизней составили около 10 миллионов жертв. Реальные цифры никогда не будут известны,

– отмечает политик.

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Верхняя палата Ирландии признала Голодомор геноцидом украинцев

Посольство Украины в Ирландии сообщило, что 24 ноября Верхняя палата парламента Ирландии признала Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа.

Как отмечают в сообщении, Ирландия входит в число наших ближайших друзей, которые не боятся называть вещи своими именами.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарил ирландцев за поддержку.

"Я благодарен Сенату Ирландии Сенаду Эйрианну за признание Голодомора 1932 – 1933 годов геноцидом украинского народа. Пережив Большой голод в прошлом, Ирландия знает ужас голодной смерти и разделяет нашу боль. Мы всегда будем помнить этот дружеский шаг", – написал министр.

Парламент Молдовы также поддержал декларацию

Парламент Молдовы на заседании 24 ноября принял декларацию о признании Голодомора 1932 – 1933 годов геноцидом украинского народа. За документ проголосовали 54 депутата, ни одного голоса против не было.

Стоит отметить, что представитель Коммунистической партии Молдовы Олег Рейдман перед голосованием предлагал снять с повестки дня декларацию. Депутаты от коммунистов и партии "Шор" вышли из сессионного зала.

Парламент Молдовы также обратился с призывом ко всем парламентам мира, международным учреждениям проявить полную солидарность с Украиной и дать правильную оценку преступным действиям, совершенным в 1932 – 1933 годах.

Президент Украины отреагировал на решение иностранных партнеров

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение Молдовы, Ирландии и Румынии о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Он отметил, что сейчас оно ценно как никогда.

Владимир Зеленский о признании партнерами Голодомора преступлением против человечества:

В 60 городах мира пройдут акции ко Дню Памяти Жертв Голодомора

26 ноября в разных странах в 16:00 (по местному времени) пройдут 60 акций, во время которых почтят память жертв Голодомора. Участники зажгут свечи памяти, чтобы почтить жертв советского и российского геноцида против украинцев.

Украинские диаспоры обратились с официальным призывом к демократическим странам. Они просят признать Голодомор 1932-1933 годов, а также нынешнюю войну России против Украины – геноцидом украинского народа.

Организаторы хотят привлечь внимание мира к тому, как с помощью лжи и пропаганды сталинскому режиму удалось скрыть это страшное преступление. Подробнее об акциях в разных городах, читайте здесь.

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