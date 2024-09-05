Румыния официально подарила Украине ЗРК Patriot
В четверг, 5 сентября, стало известно о важном решении по усилению украинской ПВО. Так, Румыния официально подарила Украине систему Patriot.
Соответствующий указ обнародовали на сайте президента Клауса Йоханниса. Ранее передачу ЗРК поддержали в парламенте Румынии – как нижняя, так и верхняя палаты.
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Передача ПВО Patriot
Румыния передает Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot в наиболее современной конфигурации 3+.
Кроме ЗРК, наша страна также получит от Румынии транспортные средства, запасные части, оборудование для технического обслуживания, начальный пакет материально-технической поддержки, услуги по обучению и другое необходимое для ПВО оборудование.
Отметим, что передачу Patriot предусматривало соглашение по безопасности между Украиной и Румынией, подписанное 11 июля. Важно, что взамен страна получит новую систему противовоздушной обороны от союзников.
Румынский Patriot является частью поставки пяти соответствующих систем и других стратегических средств ПВО, которые страны НАТО уже пообещали предоставить Украине.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак уже выразил благодарность Румынии за Patriot.