Румыния подняла F-16 и вертолет из-за неизвестной воздушной цели у границы с Украиной

Неизвестный летательный аппарат пересек румынскую границу со стороны Украины и заглубился в территорию страны. Для перехвата объекта военные срочно подняли в небо боевую авиацию.

Инцидент произошел в ночь на 27 сентября. По данным радиолокационных систем, объект находился в воздушном пространстве соседнего государства всего несколько минут. На его поиски были направлены два истребителя F-16 и один военный вертолет.

Каковы подробности инцидента?

Несмотря на оперативную реакцию авиации, румынским пилотам не удалось визуально обнаружить или сбить нарушителя.

Впоследствии сигнал от неизвестного аппарата просто исчез с радаров в районе населенного пункта Пардина. В настоящее время военные и правоохранители выясняют, чем именно был этот объект и оставил ли он обломки на земле.

Что этому предшествовало?

Напомним, ранее мы писали, что подобные случаи происходят не впервые. В частности, утром 24 сентября Румыния подняла истребители из-за массированной российской атаки на юг Украины. Тогда радиолокационные системы зафиксировали группу целей недалеко от границы, для мониторинга которых были задействованы испанские F-18.

Кроме того, российские дроны регулярно беспокоят и Молдову. Недавно там искали обломки беспилотников после ночных взрывов в Оргеевском и Каларашском районах.

Историк и доктор философии Юрий Фельштинский считает, что Россия могла отказаться от масштабного сухопутного вторжения в страны Евросоюза из-за нехватки необходимых военных ресурсов.

По его мнению, Москва может сделать ставку на другой формат агрессии – массированное применение дешевых беспилотников для атак и разрушения европейских городов. Речь идет о стремлении ослабить НАТО и добиться роспуска Европейского Союза.