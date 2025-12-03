Румынские военные уничтожили украинский морской дрон Sea Baby
- Румынская береговая охрана уничтожила украинский морской дрон Sea Baby, который представлял угрозу для судоходства в Черном море.
- Дрон был замечен на расстоянии 36 морских миль к востоку от Констанцы и был уничтожен путем контролируемой детонации после оценки рисков.
Военные водолазы ВМС Румынии на запрос Береговой охраны провели операцию по ликвидации объекта в Черном море. Как подтвердили в Министерстве обороны Румынии, им оказался украинский морской дрон Sea Baby.
В Румынии его восприняли как угрозу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны Румынии.
Что известно об уничтожении украинского дрона вблизи Румынии?
По информации ведомства, аппарат заметили на расстоянии примерно 36 морских миль к востоку от портовой Констанцы. Дрон дрейфовал, поэтому после оценки рисков группа реагирования получила разрешение уничтожить его "путем контролируемой детонации".
С начала боевых действий Военно-морские силы Румынии постоянно контролируют морскую и речную зону ответственности, как с помощью кораблей и самолетов из собственного оборудования, так и в сотрудничестве с другими категориями сил Румынской армии и другими государствами Североатлантического альянса,
– заявили в Минобороны страны.
Россия обвиняет Украину в атаке на танкер возле Турции
Российские ресурсы обвиняют Украину в атаке на судно Midvolga-2 у вод Турции. В МИД Украины это опровергают.
Маршрут судна из России в Грузию через СЭЗ Турции выглядит странным и намекает на возможную инсценировку со стороны России, заявил Георгий Тихий.