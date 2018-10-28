Румынию всколыхнуло землетрясение: толчки были ощутимы в Одессе
Землетрясение магнитудой 5,5 балла по шкале Рихтера в ночь на 28 октября произошло в Румынии.
Как сообщает геологическая служба США, эпицентр землетрясения был на глубине почти 150 километров в горах Вранча неподалеку от города Брашова, на юго-западе страны.
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По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Землетрясение магнитудой 5,5 балла произошло в Румынии
В сети публикуют видео, на которых видно, как в помещениях трясется мебель, с прилавков в магазинах падали продукты и были перебои со светом.
Смотрите видео землетрясения в Румынии в ночь на 28 октября:
Подземные толчки были ощутимы и в соседних странах, в частности, в Болгарии, Молдове и Украине.
Жители Одесской области сообщают, что почувствовали толчки примерно в 3 ночи 28 октября.
Кое-кто шутит, что это было напоминание, чтобы не забыли перевести часы.
К слову, 26 октября мощное землетрясение силой почти 7 баллов всколыхнуло Грецию.