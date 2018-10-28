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      Румынию всколыхнуло землетрясение: толчки были ощутимы в Одессе

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      Землетрясение в ночь на 28 октября было ощутимо в Одессе
      Землетрясение в ночь на 28 октября было ощутимо в Одессе / Фото из открытых источников (Иллюстрация)

      Землетрясение магнитудой 5,5 балла по шкале Рихтера в ночь на 28 октября произошло в Румынии.

      Как сообщает геологическая служба США, эпицентр землетрясения был на глубине почти 150 километров в горах Вранча неподалеку от города Брашова, на юго-западе страны.

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      По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

      Землетрус Румунія Одеса

      Землетрясение магнитудой 5,5 балла произошло в Румынии

      В сети публикуют видео, на которых видно, как в помещениях трясется мебель, с прилавков в магазинах падали продукты и были перебои со светом.

      Смотрите видео землетрясения в Румынии в ночь на 28 октября:

      Подземные толчки были ощутимы и в соседних странах, в частности, в Болгарии, Молдове и Украине.

      Жители Одесской области сообщают, что почувствовали толчки примерно в 3 ночи 28 октября.

      Кое-кто шутит, что это было напоминание, чтобы не забыли перевести часы.

      К слову, 26 октября мощное землетрясение силой почти 7 баллов всколыхнуло Грецию.

      Теги: Новости Украины Стихийный бедствия Чрезвычайное происшествие Землетрясение Румыния Новости Одессы
      Источник: 24 Канал
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