"Очень странное чувство": гости из Румынии впервые услышали сигнал тревоги в Черновцах

В Черновцы приехали граждане Румынии. Во время отдыха в одном из заведений города они услышали сигнал воздушной тревоги.

Видео распространяется в соцсетях. В описании к видео говорится, что граждане Румынии не знали, что делать во время тревоги, сообщает 24 Канал.

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Во время отдыха услышали сирены

Мужчина с женщиной сидели в заведении питания, когда началась воздушная тревога в Черновцах. Женщина изрядно испугалась сирен, ведь не знала, куда ей идти и что делать. Она принялась оглядываться, но заметила, что украинцы спокойно реагируют на тревогу и продолжают идти дальше по своим делам.

Это очень странное чувство, очень странное. К счастью, это длилось недолго и немного апатично. Это первый раз, когда мы ее (воздушную тревогу – 24 Канал) услышали,

– говорит женщина на видео.

Видео опубликовано несколько дней назад. Вероятно, тревога раздавалась, когда в России взлетел истребитель МиГ-31К.

Пара из Румынии услышала сирены в Черновцах: смотрите видео

На видео в сети отреагировали и украинцы. К слову, некоторые начали шутить по поводу воздушной тревоги:

"Обычный день, обычный обед. Я бы продолжил есть";

"Мы так почти 2 года живем. Да, что уже привыкли";

"В Запорожье тревога за тревогой, уже все привыкли и смирились";

"У нас в Донецкой области почти круглосуточно тревога, и уже никто давно на нее не обращает внимания".

Однако некоторые комментарии, которые в большинстве своем написаны на румынском языке, оказались более циничными. Некоторые называли видео фейковым, другие критиковали авторов видео за то, что они уехали в Украину: