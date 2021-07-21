На Русановке в Киеве из-под земли бил огромный фонтан воды: видео

Поток воды под немалым давлением прорвался через землю и достигал высоты до 10 метров. Очередная авария, связанная с проведением гидравлических испытаний на теплосети произошла на улице Ивана Миколайчука в Киеве.

Жители Русановки, которые стали свидетелями инцидента, шутили о том, что у них открыли новый фонтан. Сейчас на месте происшествия работают коммунальщики.

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В результате инцидента никто не пострадал.

Улица не успела превратиться в реку

Авария на участке снабжения горячей водой произошла 21 июля в Киеве на улице Миколайчука около 17:00.

Прорыв трубы произошел в месте, где нет асфальта, поэтому никаких тяжелых предметов поток воды в воздух не поднял.

Коммунальщики быстро перекрыли поставки воды и приехали на место инцидента.

Сколько времени займет у специалистов ремонт проблемного участка труб, пока неизвестно.

Смотрите видео прорыва трубы на Русановке: