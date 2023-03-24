После почти двух месяцев "больничного": заместителя главы таможни Черкасского все же уволили

Замглавы Государственной таможенной службы Руслана Черкасского Кабмин уволил со своей должности. Как известно, должностное лицо с начала февраля "было на больничном" в тот момент, когда его коллеги подали в отставку.

В пятницу, 24 марта, представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что правительство уволило Черкасского Руслана Анатольевича с должности заместителя Председателя Государственной таможенной службы Украины. Интересно, что за день до этого 24 Канал опубликовал о должностном лице масштабное расследование, в котором говорится о его вероятной причастности к коррупционным сделкам на таможне.

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Очевидно, Черкасского должны были уволить еще в феврале

Заметим, что еще 1 февраля правительство уволило со своих должностей и.о. председателя Гостаможслужбы Вячеслава Демченко и его первого заместителя Александра Щуцкого. Тогда Черкасский был отстранен от должности, ведь отказался писать заявление на увольнение и пошел якобы на больничный.

После этого против чиновника открыли дисциплинарное производство, результаты которого должны были появиться еще 1 марта. Однако для широкой общественности они не были известны.

За это время журналисты 24 Канала неоднократно связывались с правительством и Гостаможслужбой для того, чтобы пролить немного света на эту ситуацию, однако в госорганах отмалчивались.

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НАПК проверило декларацию чиновника

Важно, что репутация у чиновника, мягко говоря, не очень. Началось все с сообщения НАПК в начале февраля еще в 2022 году. В нем говорилось, что в течение 120 дней должна быть проведена проверка декларации чиновника. Однако, как известно, через несколько недель началась широкомасштабная война, все декларации были закрыты от широкой общественности, а сам Черкасский продолжал успешно работать на таможне.

Однако журналисты 24 Канала все же посылали запрос в НАПК для того, чтобы узнать результаты этой проверки. В ответе говорилось, что указом президента во время действия военного положения запрещено проводить какие-либо проверки.



Ответ НАПК о проверке Черкасского / 24 Канал

Обратите внимание! Через несколько недель после получения 24 Каналом ответы на запрос НАПК опубликовало еще одно сообщение, в котором говорится, что все же проверка чиновника была осуществлена.

Собственно, в декларации чиновника за 2020 год обнаружили активы необоснованного происхождения на сумму более 150 тысяч долларов. Сам Черкасский объяснял, что якобы это "подарок от отца-пенсионера" – дело принялось расследовать в САП.

Недвижимость в ОАЭ и брат "ДНР"

Напоследок еще отметим следующее:

вероятно, Черкасский связан с сигаретным бизнесменом Виталием Киро, о чем идет речь в нашем расследовании; вместе с ним он, скорее всего, владеет недвижимостью в Объединенных Арабских Эмиратах.

кроме того, есть у бывшего чиновника Гостаможслужбы брат в так называемой "ДНР"; об этом свидетельствует служебное удостоверение от "Государственного комитета по водному и рыбному хозяйству" квазиреспублики.



Доказательства того, что у экс-замглавы таможни брата в "ДНР" / Скриншот 24 Канала (сделан 08.02.23)