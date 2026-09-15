Якобы требовал 72 тысячи долларов: Кравченко опубликовал "пленки" в отношении директора НАБУ

В понедельник, 14 сентября, Руслан Кравченко опубликовал собственное расследование, в котором он обвинил директора НАБУ Семена Кривоноса в попытке получить основания для амнистии по делу о подкупе. На следующий день отстраненный от обязанностей генеральный прокурор выдвинул новые обвинения.

Он утверждает, что Кривонос вымогал у мужчины деньги за предоставление земельного участка. Соответствующую запись Кравченко опубликовал в своих социальных сетях.

Что говорит Кравченко?

Отстраненный от исполнения обязанностей генпрокурор изложил так называемые "пленки". На них якобы Семен Кривонос, которого на обоих видео называют "Янусом", занимал должность начальника регистрационной службы Обуховского горрайонного управления юстиции в Киевской области. События происходят в марте – ноябре 2014 года.

Завантаження опитування… Показати повністю

Кравченко обвинил Кривоноса в том, что тот вместе с председателем Старобезрадичевского сельского совета Обуховского района Петром Горбаченко и другими сообщниками якобы требовали у другого мужчины 72 тысячи долларов неправомерной выгоды. Взамен они обещали выделить земельный участок площадью в четверть гектара в селе Тарасовка в Киевской области.

В видео Владислав Рузматов обратился к Горбаченко с просьбой бесплатно выделить ему землю. Однако чиновник ответил, что может это сделать только за 120 тысяч долларов.

Кравченко опубликовал записи разговоров между Кривоносом и еще одним мужчиной, на которых они, вероятно, обсуждали курс доллара. Рузматов якобы связался с правоохранительными органами, чтобы сотрудничать со следствием и разоблачить схему.

Кравченко утверждает, что Кривонос планировал привлечь в схему подставного человека, которому должны были выделить земельный участок, который впоследствии планировалось продать Рузматову. Второй фигурант, Виталий Булашенко, якобы должен был выступить посредником.

Кроме того, по данным Кравченко, участники схемы захотели занизить стоимость участка, чтобы заплатить меньше налогов. Они якобы привлекли заинтересованное лицо, которое оценило стоимость земли в 149 тысяч вместо 345 тысяч.

Отстраненный от исполнения обязанностей генпрокурор заявил, что фигуранты узнали о расследовании, после чего прекратили заключать сделку, а нынешний директор НАБУ якобы перестал разговаривать по телефону с сообщниками. Он подозревает Кривоноса в просьбе предоставить неправомерную выгоду. Кравченко заявил, что это дело рассматривалось во время отбора кандидатов на должность директора НАБУ.

Напомним, что в понедельник, 14 сентября Кравченко выложил первую часть расследования. По его версии, директор НАБУ Семен Кривонос якобы оформил отцовство над знакомым ребенком в 2009 году. Кривонос якобы сделал это, чтобы получить основания для амнистии по делу о подкупе студентов.