Він стверджує, що Кривонос вимагав гроші в чоловіка за отримання ділянки землі. Відповідний запис Кравченко опублікував у власних соцмережах.

Що каже Кравченко?

Відсторонений від виконання обов'язків генпрокурор виклав так звані "плівки". На них нібито Семен Кривонос, якого на обох відео називають "Янусом", обіймав посаду начальника реєстраційної служби Обухівського міськрайонного управління юстиції в Київській області. Події відбуваються у березні – листопаді 2014 року.

Кравченко звинуватив Кривоноса у тому, що той разом з головою Старобезрадичівської сільської ради Обухівського району Петром Горбаченком та іншими спільниками нібито вимагали в іншого чоловіка 72 тисячі доларів неправомірної вигоди. Взамін вони обіцяли виділити земельну ділянку на чверть гектара в селі Тарасівка на Київщині.

У відео Владислав Рузматов звернувся до Горбаченка, щоб йому безкоштовно виділили землю. Проте посадовець сказав, що може це робити тільки за 120 тисяч доларів.

Кравченко опублікував записи розмов між Кривоносом та ще одним чоловіком, на яких вони, ймовірно, обговорювали курс долара. Рузматов нібито зв’язався з правоохоронцями, щоб співпрацювати зі слідством та викрити схему.

Кравченко стверджує, що Кривонос планував залучити у схему підставну людину, якій мали виділити земельну ділянку, що згодом хотіли продати Рузматову. Другий фігурант Віталій Булашенко нібито мав бути посередником.

Також, за даними Кравченка, учасники схеми хотіли зменшити вартість ділянки, щоб сплатити менше податків. Вони нібито залучили зацікавлену особу, яка оцінила вартість землі у 149 тисяч замість 345 тисяч.

Відсторонений від виконання обов'язків генпрокурор заявив, що фігуранти дізналися про розслідування, після чого припинили укладати угоду, а нинішній директор НАБУ нібито перестав говорити телефоном зі спільниками. Він підозрює Кривоноса в проханні надати неправомірну вигоду. Кравченко заявив, що цю справу розглядали під час відбору кандидатів на посаду директора НАБУ.

Нагадаємо, що у понеділок, 14 вересня, Кравченко виклав першу частину розслідування. За його версією, директор НАБУ Семен Кривонос нібито оформив батьківство над дитиною знайомої у 2009 році. Кривонос нібито зробив це, щоб отримати підстави для амністії у справі про підкуп студентів.