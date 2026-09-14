Про це генпрокурор Руслан Кравченко розповів у відео, яке опублікував у своєму Telegram-каналі.

У чому підозрюють Семена Кривоноса?

За його версією, у квітні 2008 року Кривонос та його спільник нібито отримали 90 тисяч гривень для підкупу студентів Київського лінгвістичного університету та КНУ імені Тараса Шевченка, щоб ті голосували за БЮТ.

Кравченко стверджує, що ця справа могла завадити Кривоносу очолити НАБУ.

За даними генпрокурора, після початку розслідування Кривонос нібито шукав можливість скористатися амністією, однією з підстав для якої є наявність неповнолітньої дитини.

На відео слідчий допитує жінку, яку слідство називає "Рея". У 2009 році вона погодилася записати Кривоноса батьком своєї дитини.

За версією слідства, жінці пояснили, що ці дані потрібні роботодавцю Кривоноса за кордоном.

"Рея" заявила, що надалі він не допомагав їй із дитиною, а у 2018 році нібито відмовився від статусу батька.

Кривонос нібито усиновив дитину, а згодом відмовився від батьківства / Скриншоти

Кравченко також показав кадри співбесіди Кривоноса під час конкурсу на посаду директора НАБУ.

Тоді Кривонос заперечував підкуп студентів і пояснював справу своїм протистоянням з адміністрацією університету.

За словами генпрокурора, оприлюднене відео є лише першою частиною його матеріалів.

Заява Кравченка пролунала після того, як він повідомив про підписання підозри Семену Кривоносу.

Керівника НАБУ підозрюють у підробленні документів для отримання неправомірної вигоди та фіктивного усиновлення.

Кравченко також заявив, що справа "Карфаген" нібито була спрямована на отримання матеріалів проваджень щодо працівників НАБУ і САП, частину з яких, за його словами, викрали.