Об этом генеральный прокурор Руслан Кравченко рассказал в видео, которое он опубликовал всвоем Telegram-канале.

В чем подозревают Семена Кривоноса?

По его версии, в апреле 2008 года Кривонос и его сообщник якобы получили 90 тысяч гривен для подкупа студентов Киевского лингвистического университета и КНУ имени Тараса Шевченко, чтобы те проголосовали за БЮТ.

Кравченко утверждает, что это дело могло помешать Кривоносу возглавить НАБУ.

По данным генпрокурора, после начала расследования Кривонос якобы искал возможность воспользоваться амнистией, одним из оснований для которой является наличие несовершеннолетнего ребенка.

На видео следователь допрашивает женщину, которую следствие называет "Рея". В 2009 году она согласилась записать Кривоноса отцом своего ребенка.

По версии следствия, женщине объяснили, что эти данные нужны работодателю Кривоноса за рубежом.

"Рея" заявила, что в дальнейшем он не помогал ей с ребенком, а в 2018 году якобы отказался от статуса отца.

Кривонос якобы усыновил ребенка, а впоследствии отказался от отцовства / Скриншоты

Кравченко также показал кадры собеседования Кривоноса во время конкурса на должность директора НАБУ. Тогда Кривонос отрицал подкуп студентов и объяснял дело своим противостоянием с администрацией университета.

По словам генпрокурора, обнародованное видео является лишь первой частью его материалов.

Заявление Кравченко прозвучало после того, как он сообщил о вручении подозрения Семену Кривоносу.

Руководителя НАБУ подозревают в подделке документов для получения неправомерной выгоды и фиктивном усыновлении.

Кравченко также заявил, что дело "Карфаген" якобы было направлено на получение материалов производств в отношении сотрудников НАБУ и САП, часть которых, по его словам, была похищена.