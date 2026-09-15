Это хитрый ход: в Антикоррупционном центре рассказали, как Кравченко вывезли из страны

Внезапный выезд уже бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко за пределы Украины оказался не обычной командировкой, а тщательно продуманной операцией. За кулисами громкого скандала состоялся хитрый бартер между чиновником и его "покровителями".

Об этом 24 Канал рассказал глава Антикоррупционного центра "Межа" Мартина Богуславец, отметив, что выезд Кравченко за границу стал платой за подписание подозрения в адрес директора НАБУ. По ее словам, руководителю Офиса генерального прокурора фактически открыли "зеленый коридор" в обмен на попытку заблокировать работу антикоррупционных органов.

Как Кравченко выпустили из страны?

Мартина Богуславец убеждена, что решение подписать подозрение руководителю НАБУ было для Кравченко политическим самоубийством. Понимая последствия этого шага, чиновник потребовал для себя гарантий личной безопасности и беспрепятственного выезда из Украины.

Это была цена, которую выставил Кравченко за то, что он подпишет подозрение в адрес директора НАБУ. Ему открыли "зеленый коридор" в контексте того, что он сам придумал себе командировку, на которую его никто не приглашал, в списке докладчиков его нигде нет,

– подчеркнула глава Антикоррупционного центра "Межа".

Эксперт подчеркнула, что бывший глава ведомства покинул страну ночью, предъявив пограничникам документ о якобы международной поездке. Однако в списках докладчиков или участников заявленных мероприятий во Франции его фамилии нет.

Эта ситуация наглядно продемонстрировала необходимость немедленного принятия законопроекта об открытом конкурсном отборе главы Офиса генерального прокурора. Международные партнеры настаивают на реформировании системы, чтобы должности такого уровня не становились инструментом политических торгов.

Богуславец о том, как Кравченко выпустили за границу: смотрите видео