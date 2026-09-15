Про це 24 Каналу розповіла голова Антикорупційного центру "Межа" Мартина Богуславець, зауваживши, що виїзд Кравченка за кордон став ціною за підписання підозри директору НАБУ. За її словами, очільнику Офісу генпрокурора фактично відкрили "зелений коридор" у обмін на спробу заблокувати роботу антикорупційних органів.

Як Кравченка випустили з країни?

Мартина Богуславець переконана, що рішення підписати підозру керівнику НАБУ було для Кравченка політичним самогубством. Розуміючи наслідки цього кроку, посадовець вимагав для себе гарантій особистої безпеки та безперешкодного виїзду з України.

Це була ціна, яку виставив Кравченко за те, що він підпише підозру директору НАБУ. Йому відкрили "зелений коридор" у контексті того, що він собі вигадав відрядження, на яке його ніхто не запрошував, в спікерах його ніде нема,

– наголосила голова Антикорупційного центру "Межа".

Експертка підкреслила, що колишній очільник відомства залишив країну вночі, показавши прикордонникам документ про нібито міжнародну поїздку. Однак у списках спікерів чи учасників заявлених заходів у Франції його прізвища немає.

Ця ситуація наочно продемонструвала необхідність негайного ухвалення законопроєкту про відкритий конкурсний відбір очільника Офісу генерального прокурора. Міжнародні партнери наполягають на реформуванні системи, аби посади такого рівня не ставали інструментом політичних торгів.

Богуславець про те, як Кравченка випустили за кордон: дивіться відео