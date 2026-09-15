Люди были в шоке, – в Антикоррупционном центре поделились инсайтами о побеге Кравченко

Выезд за границу и коррупционные скандалы вокруг руководства Офиса генерального прокурора вызвали резонанс в правоохранительных кругах. Сотрудники ведомства не скрывали удивления по поводу действий его руководителя Руслана Кравченко.

Об этом 24 Каналу рассказала глава Антикоррупционного центра "Межа" Мартина Богуславец, отметив, что в ведомстве многие даже не пытались скрыть одобрительную улыбку по причине событий вокруг руководства.

Инсайты о побеге Кравченко

Богуславец рассказала о своих наблюдениях во время визита в здание Офиса генерального прокурора на Рызницкой. Она подчеркнула, что реакция коллектива оказалась весьма показательной.

Все нам улыбались, на самом деле большинство из них нас поддерживали. Ведь мы понимаем, что Кравченко на должности один год, а в Генпрокуратуре работают люди по 10–20 лет. По данным наших источников, люди сами были в шоке от наглости генерального прокурора,

– отметила она.

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Обратите внимание! Сам Кравченко вчера подтвердил, что выехал из Украины. Бывший генеральный прокурор сообщил, что находится в зарубежной командировке, в рамках которой он планирует проинформировать международных партнеров о реальном положении дел в системе антикоррупционных органов.

Вернется ли Кравченко в Украину?

Глава Антикоррупционного центра "Межа" отметила, что сотрудники пресс-службы Офиса генерального прокурора даже не смогли объяснить, куда делся Кравченко.

"Я думаю, что Кравченко абсолютно безразличны и Зеленский, и Украина. Он понял, что и правоохранительная система, вот на примере Мудрой, которая в СИЗО сидит, уже не будет спасать ни Банковую, ни самого Кравченко. Поэтому Кравченко, извините меня за выражение, но спасал свою коррупционную задницу. И я более чем уверена, что никакой Кравченко в Украину не вернется. Разве что к нему будут применены такие, знаете, средства принуждения", – сказала она.

Богуславец также добавила, что еще год назад Зеленскому говорили, что Кравченко – это ошибочное назначение, которое станет проблемой. Так и случилось – в частности, бывший генеральный прокурор пообещал народным депутатам, что не будет подписывать против них подозрения в коррупции, поскольку только генпрокурор имеет право возбудить дело против них.

"Зеленский всячески делал вид, что этих обращений от нас нет. Он нас не слышит, что такого закона не существует. И уже когда сегодня он понял, что Кравченко его подставил, ну, уж очень сильно, это уже очень плохо выглядит, хотя мы уверены, что это бегство было срежиссировано Банковой. Ну, тогда уже Зеленский, чтобы выйти в белом пальто и сохранить лицо, мол, он сам в одностороннем порядке отстранил генерального прокурора", – подытожила она.

Богуславец поделилась инсайтами о побеге бывшего генпрокурора: смотрите видео