Про це 24 Каналу розповіла голова Антикорупційного центру "Межа" Мартина Богуславець, зауваживши, що у відомстві багато хто навіть не намагався приховати підтримуючу посмішку через події навколо керівництва.

Інсайти щодо втечі Кравченка

Богуславець розповіла про власні спостереження під час візиту до будівлі Офісу генерального прокурора на Різницькій. Вона підкреслила, що реакція колективу виявилася вельми показовою.

Всі до нас усміхалися, насправді з підтримкою більшість з них. Бо ж ми розуміємо, що Кравченко на посаді один рік, а в Генпрокуратурі працюють люди по 10 – 20 років. З наших джерел, люди самі були в шоці від нахабності генерального прокурора,

– зазначила вона.

Зауважте! Сам Кравченко вчора підтвердив, що виїхав з України. Колишній генеральний прокурор повідомив, що перебуває у закордонному відрядженні, в межах якого він планує поінформувати міжнародних партнерів про реальний стан справ у системі антикорупційних органів.

Чи повернеться Кравченко в Україну?

Голова Антикорупційного центру "Межа" зауважила, що люди у преслужбі Офісу генерального прокурора навіть не могли пояснити, куди подівся Кравченко.

"Я думаю, що Кравченку абсолютно байдуже Зеленський і Україна. Він зрозумів, що і система правоохоронна, от на прикладі Мудрої, яка в СІЗО сидить, не буде там уже і ця Банкова дуже вже рятувати і самого Кравченка. Тому Кравченко, вибачте мене на слові, але рятував свій корупційний зад. І я більш ніж впевнена, що ніякий Кравченко до України не повернеться. Хіба до нього будуть застосовані такі, знаєте, засоби примусу", – сказала вона.

Богуславець також додала, що ще рік тому Зеленському говорили, що Кравченко – це помилкове призначення, яке стане проблемою. Так і сталось – зокрема, колишній генеральний прокурор пообіцяв нардепам, що не буде проти них підписувати підозри в корупції, бо тільки генпрокурор має право почати справу проти них.

"Зеленський всіляко робив вигляд, що цих звернень від нас немає. Він нас не чує, що такого закону не існує. І вже коли сьогодні він зрозумів, що Кравченко його підставив, ну, вже дуже сильно, це погано вже дуже виглядає, хоча ми впевнені, що ця втеча була зарежисована Банковою. Ну, тоді вже Зеленський, щоби вийти в білому пальто і зберегти лице, мовляв, він сам в односторонньому порядку відсторонив генерального прокурора", – підсумувала вона.

Богуславець поділилась інсайтами щодо втечі колишнього генпрокурора: дивіться відео