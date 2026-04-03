Мэр Ивано-Франковска посоветовал родителям "бить детей из-за взрывов петард": как он объяснил сказанное

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предлагает "бить детей" за использование петард. Эти слова возмутили сеть, поэтому чиновник впоследствии объяснил свои резкие высказывания.

Так, в эфире телеканала "ВЕЖА" городской голова Ивано-Франковска отметил, что это было "эмоциональное высказывание".

Смотрите также Секс-скандал с ректором КНУ: Бугров обвинил студентов в "рейдерстве"

Как Марцинкив объяснил свои слова?

В последнее время в Ивано-Франковске значительно возросло количество случаев подрыва петард подростками, часто – ради видео для соцсетей. Эти инциденты мэр Руслан Марцинкив осуждает. Поэтому даже советовал "дать по ср*ке", чтобы воспитать детей и предотвратить опасные последствия.

Лучше дать по ср*ке один раз и на всю жизнь запомнить, чем разрушить жизнь себе и другим. Дедовскими методами лучше воспитывается,

– заявлял ранее Марцинкив.

Он объясняет такие эмоциональные высказывания тем, что петарды во время войны представляют реальную угрозу. Взрывы травмируют людей и могут провоцировать посттравматические реакции у военных, вернувшихся с фронта.

Отдельно Марцинкив вспомнил инцидент на Привокзальной площади, когда из-за взрыва пострадали подростки, один из которых погиб. По его словам, подобные случаи лишь подчеркивают опасность таких "развлечений".

Это было эмоциональное высказывание. Я считаю, что в условиях войны, когда действует запрет на пиротехнику и есть угроза атак, такие действия недопустимы,

– объяснил Марцинкив.

Он также призвал родителей внимательнее контролировать поведение детей и не допускать опасных действий. Ведь они могут навредить как самим подросткам, так и окружению.

Что известно о других скандалах в Украине?