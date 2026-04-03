Мэр Ивано-Франковска посоветовал родителям "бить детей из-за взрывов петард": как он объяснил сказанное
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предлагает "бить детей" за использование петард. Эти слова возмутили сеть, поэтому чиновник впоследствии объяснил свои резкие высказывания.
Так, в эфире телеканала "ВЕЖА" городской голова Ивано-Франковска отметил, что это было "эмоциональное высказывание".
Как Марцинкив объяснил свои слова?
В последнее время в Ивано-Франковске значительно возросло количество случаев подрыва петард подростками, часто – ради видео для соцсетей. Эти инциденты мэр Руслан Марцинкив осуждает. Поэтому даже советовал "дать по ср*ке", чтобы воспитать детей и предотвратить опасные последствия.
Лучше дать по ср*ке один раз и на всю жизнь запомнить, чем разрушить жизнь себе и другим. Дедовскими методами лучше воспитывается,
– заявлял ранее Марцинкив.
Он объясняет такие эмоциональные высказывания тем, что петарды во время войны представляют реальную угрозу. Взрывы травмируют людей и могут провоцировать посттравматические реакции у военных, вернувшихся с фронта.
Отдельно Марцинкив вспомнил инцидент на Привокзальной площади, когда из-за взрыва пострадали подростки, один из которых погиб. По его словам, подобные случаи лишь подчеркивают опасность таких "развлечений".
Это было эмоциональное высказывание. Я считаю, что в условиях войны, когда действует запрет на пиротехнику и есть угроза атак, такие действия недопустимы,
– объяснил Марцинкив.
Он также призвал родителей внимательнее контролировать поведение детей и не допускать опасных действий. Ведь они могут навредить как самим подросткам, так и окружению.
