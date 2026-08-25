Соответствующий документ появился на сайте президента Украины.

Что известно об указе?

Во вторник, 25 августа, Владимир Зеленский в соответствии со статьей 25 Закона Украины "О дипломатической службе" присвоил председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посла.

Также в документе говорится о присвоении Игорю Осташу дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного посланника второго класса. Он является директором "Дипломатической академии имени Геннадия Удовенко при Министерстве иностранных дел".

Недавно председатель парламента прокомментировал слухи о возможном переезде Верховной Рады из-за воздушных тревог. Стефанчук заявил, что народные депутаты продолжат работать в Киеве. Он подчеркнул, что Рада "не отгородится" от общества и "не ищет для себя особых условий".