Відповідний документ з'явився на сайті президента України.

Що відомо про указ?

У вівторок, 25 серпня, Володимир Зеленський відповідно до статті 25 Закону України "Про дипломатичну службу" присвоїв голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного посла.

Також у документі йдеться про те, щоб надати Ігорю Осташу дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного посланника другого класу. Він є директором "Дипломатичної академії імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ".

Нещодавно голова парламенту прокоментував чутки щодо можливого переїзду Верховної Ради через повітряні тривоги. Стефанчук заявив, що нардепи продовжать працювати у Києві. Він підкреслив, що Рада "не відмежується" від суспільства та "не шукає для себе особливих умов".