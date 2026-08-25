Зеленский присвоил Стефанчуку дипломатический ранг посла

Спикер парламента Руслан Стефанчук получил высший дипломатический ранг. Таке решение 25 августа принял Владимир Зеленский.

Соответствующий документ появился на сайте президента Украины.

Что известно об указе?

Во вторник, 25 августа, Владимир Зеленский в соответствии со статьей 25 Закона Украины "О дипломатической службе" присвоил председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посла.

Также в документе говорится о присвоении Игорю Осташу дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного посланника второго класса. Он является директором "Дипломатической академии имени Геннадия Удовенко при Министерстве иностранных дел".

Недавно председатель парламента прокомментировал слухи о возможном переезде Верховной Рады из-за воздушных тревог. Стефанчук заявил, что народные депутаты продолжат работать в Киеве. Он подчеркнул, что Рада "не отгородится" от общества и "не ищет для себя особых условий".