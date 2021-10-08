КВН, "Три толстяка" и скандал с квартирой тещи: чем известен новый спикер Рады Руслан Стефанчук

7 октября 2021 года место спикера Верховной Рады 9 созыва стало вакантным после отставки Дмитрия Разумкова. На следующий день новым спикером и, де-юре, вторым лицом в государстве, стал бывший юрист-теоретик, либертарианец и КВНщик Руслан Стефанчук.

Чем известен Руслан Стефанчук, как он оказался в политике, что его связывает с президентом Владимиром Зеленским и что известно о состоянии нового главы Верховной Рады – читайте в материале 24 канала.

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Что известно о Руслане Стефанчуке

Руслан Стефанчук родился 29 октября 1975 года в Тернополе в семье медиков. Детство, юность и большую часть жизни Стефанчук провел в Хмельницком. Здесь он закончил школу получил высшее образование (сразу 2 диплома – правоведа и менеджера производственной сферы) и начал карьеру преподавателя и ученого-юриста.

КВН и знакомство с Зеленским

В студенческие годы Стефанчук увлекся популярной тогда молодежной субкультурой – КВН. Команда Хмельницкого института регионального управления и права под названием "Три толстяка", где играл Сетфанчук, в 90-х была одной из самых известных в Украине.

Руслан Стефанчук и Михаил Галустян / Фото команды КВН "Три толстяка"

Финал Первой украинской лиги КВН в Киеве в 1999 году – на фото будущие спикер, президент и первая леди

Одним из соперников "Трех толстяков" в украинской лиге КВН были члены новой команды "95-й квартал", что после распада звездного коллектива "Запорожье – Кривой Рог – Транзит" ушли в свободное плавание. Собственно тогда и произошло знакомство Руслана Стефанчука и будущего президента – Владимира Зеленского, который был фронтменом "Квартала".

Это был 1996 год. Все было банально: я играл за команду Хмельницкого в КВН, Владимир – за свою команду в украинской лиге. Даже однажды я в финале его выиграл. С 2002 года я ушел из КВН в науку, Владимир – путем шоу-бизнеса,

– так Стефанчук рассказывал о знакомстве с Зеленским в интервью ЛБ в начале 2019 года.

Команда "Три толстяка" дала старт звездам украинского шоубиза Александру Педану и Вадиму Мичковскому (дядя Жора), но успехов "Квартала" не достигла, поэтому ее участники решили заниматься собственными делами.

Дядя Жора (второй справа) и Руслан Стефанчук (крайний справа) / Фото команды КВН "Три толстяка"

Ветераны КВН празднуют, наши дни / Фото из соцсетей

Ученый

Стефанчук ушел в науку, которой сначала занимался в родной alma mater – вместе с другими будущими участниками Зе-команды – Сергеем Нижним и Денисом Монастырским. В этой области Руслан Стефанчук достиг значительных успехов – он является автором более 500 научных статей и работ, а также выдающимся теоретиком права.

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Стефанчук защитил кандидатскую диссертацию в 2000 году, за 8 лет стал доктором юридических наук и профессором. С 2009 года он – член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины.

Направление научной деятельности Стефанчука – проблемы общей теории частного права, личные неимущественные права физических лиц, договорные и деликтные обязательства, право интеллектуальной собственности, европейское гражданское право, деятельность ЕСПЧ, медицинское право, юридическое образование и наука.

Руслан Стефанчук, кроме хмельницкого alma mater, где с 2005 по 2011 годы был проректором по научной работе, после переезда в Киев преподавал в столичных юридических вузах – Институте законодательства Верховной Рады Украины, Национальной академии прокуратуры Украины и Высшей школе адвокатуры. Занимал должность проректора по научной работе.

Второе знакомство с Зеленским

В 2018 году в жизни уважаемого ученого и педагога произошли кардинальные изменения – он вошел в штаб будущего президента Владимира Зеленского.

Популярный комик решил пойти в большую политику и собирал собственную команду. Формировать ее взялся юрист "Квартала" ныне покойный Сергей Нижний. Он отвечал за знакомство и налаживание отношений с экспертами, которые должны были научить начинающего политика азам. Тогда же состоялось "второе знакомство" с Зеленским, а Руслан Стефанчук, с которым Нижний учился вместе в Хмельницком, стал одним из первых участников Зе-команды.

В марте 2018 года один из членов команды Зеленского вышел на связь со мной и пригласил на встречу с Владимиром. Он тогда сказал, что хочет понять, почему у Украины не получается. Мы начали говорить и у нас получились такие политические клубы. Я думаю, это была подготовка перед принятием финального решения. Впоследствии Владимир предложил мне заниматься вопросами идеологии,

– рассказывал Руслан Стефанчук.

Отметим, что это была не первая попытка Стефанчука стать политиком. Он был членом партии "Собор". Это политическое объединение было создано известным диссидентом Левком Лукьяненко, но лидером партии был деятель кучмовской эпохи Анатолий Матвиенко. Стефанчук руководил Хмельницким центром "Собора" и номинально был помощником Матвиенко в Верховной Раде (тогда – нардепа от блока НУ-НС), а затем советником вице-премьера Степана Кубива. По словам самого Стефанчука, никакого влияния на принятие решений он тогда не имел).

Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук / Фото пресс-службы Верховной Рады

Начало политической карьеры

Широкая общественность узнала о существовании Руслана Стефанчука весной 2019 года. Именно тогда кандидат в президенты Зеленский вышел на публику и, читая по бумажке, представил членов своей команды. Одним из них был юрист Стефанчук.

Руслан Стефанчук – наш идеолог, отвечает за реформирование государственных и правовых институтов и законопроектную работу, большой ученый во всех смыслах этого слова, человек с большими идеями и большим сердцем,

– так Владимир Зеленский в 2019 году в программе "Право на власть" представил широкой общественности Руслана Стефанчука.

Стефанчук стал одним из немногих публичных спикеров тогда виртуальной политсилы "Слуга народа" и вообще Зе-команды. Также он присоединился к кадровым вопросам и рекомендовал своим знакомым за пассажиров "социального лифта" Зеленского. Да, у Зе-команды оказались будущий генеральный прокур Ирина Венедиктова (готовила вместе со Стефанчук молодых прокуроров) и Даниил Гетманцев (юрист-теоретик из КНУ имени Тараса Шевченко).

Руслан Стефанчук присоединился к Зе-команде в 2019 году / Фото пресс-службы Верховной Рады

Тогда же – весной 2019 года – Стефанчук шокировал общественность заявлением, что партия Зеленского будет исповедовать либертарианство. Поскольку мало кто представлял себе, что это такое, а главным украинским либертарианцем до Стефанчука был политический авантюрист Геннадий Балашов и его скандальная партия "5.10", это вызвало серьезное беспокойство. Впрочем, впоследствии выяснилось, что "атлант" рано "расправил плечи" и "анкапа" в Украине не будет, по крайней мере, в версии Стефанчука.

Руслан Стефанчук – большое интервью 24 каналу:

Сам юрист вскоре после невероятно убедительной победы Зеленского на выборах президента Украины получил первое официальное правительство – вместо простого идеолога партии на общественных началах он стал официальным представителем Президента в Верховной Раде 8 созыва.

Стефанчук показал себя искусным политиком, который следовал воле нового президента и не боялся идти на конфликт с "людьми предшественника", в частности, с Андреем Парубием и Ириной Геращенко. Последней Стефанчук регулярно указывал на недопустимость популизма. Эта "любовь" сохранится и в следующем созыве.

Зе-команда / фото Офиса Президента

Депутат и вице-спикер

После роспуска парламента, который 3 года заседал без реального большинства, Стефанчук стал одним из лиц партии "Слуга народа", под вторым номером в партийных списках прошел в парламент, стал депутатом и снова был назначен представителем Президента в Верховной Раде. Вскоре Стефанчука 330 голосами избрали первым вице-спикером Рады 9 созыва.

Стефанчук шутит:

В парламенте Стефанчук проявил себя верным солдатом Зеленского. В этом он оттенил других членов неформальной "группы 719".

Неформальная "Группа 719" – по номеру в отеле Rixos в Трускавце, куда депутатов-новичков завезли после выборов-2019 на тренировки; Другое название – "Цели и ценности", как и одноименный Telegram-чат "Слуг". О "Группе 719" написала "Украинская правда"

Стефанчук проявил себя в начале 2020 года, когда в Верховной Раде шли "бои" вокруг закона о земле. Тогда спикер Разумков частенько самоустранялся, а отбивался от Юлии Тимошенко и бывших регионалов именно Стефанчук.

Руслан Стефанчук сейчас

В 2021 году Стефанчук все больше стал замещать Разумкова, который начал выстраивать собственный политический курс. Сам Стефанчук от "курса партии" не отклонялся. В октябре 2021 года он стал главным кандидатом в спикеры после того, как Дмитрия Разумкова отозвали с должности. Ради этого Стефанчуку пришлось сложить полномочия представителя Президента в парламенте – 7 октября этот указ подписал Владимир Зеленский.

Бывший премьер Алексей Гончарук, президент Владимир Зеленский и Руслан Стефанчук / Фото пресс-службы Верховной Рады

Скандалы, декларация, личная жизнь

Руслан Стефанчук женат на Марине Ситарук, она также юрист. У супругов двое детей – сын Олесь и дочь Злата.

Родной брат Стефанчука – Николай – также юрист и народный депутат от "Слуги народа". В отличие от старшего брата он прошел в Раду как мажоритарщик.

Несмотря на то, что Руслан Стефанчук – доктор наук, профессор и академик, состояние его большими не назовешь. В его декларации – земельный участок 10 соток в Белогородке под Киевом (там идет строительство нового жилья политика), квартира на 93 квадратных метра в Хмельницком и 49 квадратных метров в Ярмолинцах. Проживает семья Стефанчука в Киеве в большой квартире тещи – Татьяны Ситарук.

Руслан Стефанчук проживает в квартире тещи / Фото с фейсбука политика

С этой недвижимостью связан пока самый большой из известных скандалов с участием Стефанчука. После расследования "честно" выяснилось, что вице-спикер получал денежную компенсацию за то, что якобы арендовал это жилье у собственной тещи (речь идет о 20 тысячах гривен государственных денег ежемесячно).

Я понял, что, к сожалению, в некоторых вопросах, даже когда ты следуешь законодательству, это вызывает негативную огласку общества. Для меня это было важно. Это о той репутации, о которой вы говорите. Я этот вопрос закрыл, деньги вернул и поставил на том точку. Гештальт закрыт,

– так Стефанчук объяснил скандал в интервью "Радио Свобода".

После обнародования этого факта Стефанчук вернул деньги государству – скандал угас сам по себе. Новый спикер парламента также является владельцем библиотеки научной литературы, которая содержит около 5 тысяч экземпляров книг. Он задекларировал два автомобиля – Mitsubishi Outlander 2018 и Renault Captur 2015 года. На первом авто политик ездит сам, вторым пользуется жена.

На счетах супруги – более 600 тысяч гривен, более 15 тысяч евро и почти 50 тысяч долларов США.