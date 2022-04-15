Руслан Стефанчук вышел в футболке "THE President": как идея принта зародилась во Львове

Война России против Украины вдохновила множество крутых и интересных патриотических принтов. Один из них – "THE President". Именно в такой футболке вышел глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Как рассказывает Максим Козицкий, идея принта возникла в стенах Львовской ВГА. А над ее реализацией работал бренд "Авиация Галичины".

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Футболки не для продажи

Их создали специально для того, чтобы поблагодарить людей, которые делают вклад в победу Украины над орками. Осталось еще три десятка,

– добавил Козицкий.

– аллюзия на Эрнесто Че Гевару. Только в нашем случае на нем изображен президент Владимир Зеленский в берете с трезубцем.

Он отметил, что их имели возможность получить первые 30 человек, поддержавших ВСУ. Для этого глава Львовской ОВА оставил реквизиты. Поскольку публикация появилась более 9 часов назад, то есть подозрения, что донаты на украинскую армию отправили гораздо больше людей. Вы, кстати, тоже можете помочь нашим бойцам.

Счета для перевода благотворительных взносов:

Гривна. Номер счета UA083052990000026009011025841

Евро. Номер счета UA733052990000026006041015330

Доллар. Номер счета UA843052990000026006011015069

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