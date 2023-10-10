Владеет ли секретами пограничник-дезертир и как он служил в АТО: в ГПСУ рассказали о Сыровом

Пограничники поделились деталями исчезновения с места службы старшего лейтенанта ГПСУ Руслана Сырового. Его подозревают в работе на Россию.

В Государственной пограничной службе дали комментарий по поводу Руслана Сырового, сбежавшего через Венгрию в Москву. Спикер ГПСУ Андрей Демченко уверяет, что у мужчины не было доступа к секретным данным.

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Как стало известно об исчезновении пограничника

Сыровой должен был служить в Мукачевском пограничном отряде. Когда выяснилось, что он не прибыл на место службы, мужчине стали звонить. Но трубку он не брал.

Начались розыски и назначили служебное расследование. Об исчезновении работника ГПСУ сообщили в пограничные подразделения, ВСП (военную службу правопорядка), полицию, СБУ и ГБР.

Где сейчас Сыровой

9 октября стало известно, что он якобы приехал в Россию – в составе группы уклонистов незаконно пересек границу с Венгрией.

"Конечно, мы реагируем на информацию, появившуюся на российских ресурсах, якобы о его местонахождении в Москве и что длительное время он был российским агентом. Сейчас проводится работа по выяснению всех обстоятельств, связанных с его исчезновением и прохождением службы", – говорит Андрей Демченко.

Имел ли Сыровой доступ к секретной информации

Опасения, что дезертир может слить секретные данные россиянам, появились из-за должности Сырового. Он с июля 2023 года занимался мониторингом обстановки на государственной границе в отделении инспекторов пограничной службы.

Военнослужащий не имел доступа к секретным документам или информации с ограниченным доступом, также не выполнял задачи по администрированию информационных систем или цифровой инфраструктуры либо узлам связи, что могло бы повлиять на безопасность данных,

– уверяет Андрей Демченко.

Также спикер ГПСУ обращает внимание, что россияне напирают на шпионскую деятельность Сырова, но "забывают" сказать о его службе в АТО.

"И в 2014, и в 2022 годах, участвуя в боевых действиях, он вместе с другими пограничниками вел огонь по нападающим и оккупантам, и на своем счету имеет не одного уничтоженного захватчика", – говорит Демченко.

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Что известно о Сыровом