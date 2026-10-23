В Японии загорелся украинский "Руслан"

Украинский грузовой самолет Ан-124 "Руслан" загорелся в японском аэропорту Тюбу. Инцидент произошел во время посадки 22 октября около 19:20.

Взлетно-посадочная полоса аэропорта в Токонаме (префектура Айти) была закрыта на 15 минут, но в настоящее время работа аэропорта нормализовалась. Об этом сообщает NHK.

Что известно об инциденте с "Русланом"

Авиадиспетчеры заметили признаки возгорания грузового самолета, что приземлился в международном аэропорту Тюбу.

Пожар был быстро потушен, и грузовой самолет вырулил на стоянку. Взлетно-посадочную полосу осмотрели местные экстренные службы, после чего работа аэропорта возобновилась в обычном режиме.

Информация о возможных повреждениях воздушного судна и пострадавших отсутствует. Не сообщается также о том, какой груз перевозил "Руслан", и о причинах возгорания.

Напомним, что Ан-124 "Руслан" – один из крупнейших грузовых самолетов в мире, его разработало киевское конструкторское бюро Антонова.

После начала полномасштабного российского вторжения авиакомпания перенесла основную операционную базу в немецкий аэропорт Лейпциг/Галле.

А в августе 2026 года один из самолетов компании стал объектом попытки российской диверсииа в этом аэропорту. Тогда FPV-дрон со взрывчаткой врезался в крыло Ан-124, но взрывное устройство не сработало.