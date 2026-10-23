У Японії загорівся український "Руслан"

Злітно-посадкова смуга аеропорту в Токонамі, префектура Айті, була закрита на 15 хвилин, але наразі робота аеропорту нормалізувалася. Про це повідомляє NHK.

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Що відомо про інцидент з "Русланом"

Авіадиспетчери помітили ознаки займання вантажного літака, що приземлився в міжнародному аеропорту Тюбу.

Пожежа була швидко загашена, і вантажний літак вирулив на стоянку. Злітно-посадкову смугу оглянули місцеві екстрені служби, після чого робота аеропорту відновилася у звичайному режимі.

Інформація про можливі пошкодження повітряного судна та постраждалих відсутня. Не повідомляють і про те, який вантаж перевозив "Руслан", та про причини загоряння.

Нагадаємо, що Ан-124 "Руслан" – один із найбільших вантажних літаків у світі, його розробило київське конструкторське бюро Антонова.

Після початку повномасштабного російського вторгнення авіакомпанія перенесла основну операційну базу до німецького аеропорту Лейпциг/Галле.

А у серпні 2026 року один із літаків компанії став об'єктом спроби російської диверсії в цьому аеропорту. Тоді FPV-дрон із вибухівкою врізався в крило Ан-124, але вибуховий пристрій не здетонував.