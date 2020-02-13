Русофил Маттео Сальвини пойдет под суд: в чем обвиняют экс-главу МВД Италии

Бывшего министра внутренних дел Италии и действующего лидера партии "Лига" будут судить за незаконное лишение свободы более сотни людей. Разрешение на это дал Сенат Италии.

Дело в том, что Сальвини не пустил на территорию Италии просителей убежища, которых подобрал корабль береговой охраны Gregoretti. Так, власти Италии разрешили только нескольким мигрантам среди пассажиров этого судна взойти на итальянский берег, среди них – женщинам, которые находились на последних сроках беременности, их семьям, а также 15 несовершеннолетним. Об этом сообщает "Немецкая волна".

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Остальных, по приказу Сальвини, держали на борту. Люди находились в критических условиях. К примеру, для 116 человек был предусмотрен только один туалет. Итальянский политик за собой вины не признает, считает, что таким образом защищал свою страну.

Впрочем, иного мнения придерживается Сенат Италии. 12 февраля он согласовал судебный процесс над экс-министром. Отмену неприкосновенности Сальвини поддержали 152 сенатора, 76 выступили против.

Судить бывшего министра МВД Италии будут в городе Катания. Если его вину докажут, Сальвини грозит до 15 лет заключения. Кроме того, его могут лишить права заниматься политической деятельностью на 8 лет.

Почему Сальвини – русофил?Итальянского политика считают одним из самых заметных "друзей Кремля" в Европе. Американские расследователи обвинили его партию в финансировании со стороны России. Партия "Лига" якобы тайно пыталась получить от РФ финансирование накануне выборов в Европарламент.



Кроме того, Сальвини "прославился" заявлением о том, что аннексия Крыма Россией состоялась законной.