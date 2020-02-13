Русофіл Маттео Сальвіні піде під суд: у чому звинувачують ексглаву МВС Італії

Колишнього міністра внутрішніх справ Італії та чинного лідера партії "Ліга" судитимуть через незаконне позбавлення волі понад сотні людей. Дозвіл на це надав Сенат Італії.

Річ у тім, що Сальвіні не пустив на територію Італії прохачів притулку, яких підібрав корабель берегової охорони Gregoretti. Так, влада Італії дозволили лише кільком мігрантам з-поміж пасажирів цього судна зійти на італійський берег, серед них – жінкам, які перебували на останніх термінах вагітності, їх сім'ям, а також 15 неповнолітнім. Про це інформує "Німецька хвиля".

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Решта, за наказом Сальвіні, тримали на борту. Люди перебували у критичних умовах. Приміром, для 116 осіб був передбачений лише один туалет. Італійський політик за собою вини не визнає, вважає, що таким чином захищав свою країну.

Втім, іншої думки дотримується Сенат Італії. 12 лютого він погодив судовий процес над ексміністром. касування недоторканності Сальвіні підтримали 152 сенатори, 76 виступили проти.

Судити колишнього міністра МВС Італії будуть у місті Катанія. Якщо його провину доведуть, Сальвіні загрожує до 15 років ув’язнення. Окрім того, його можуть позбавити права займатися політичною діяльністю на 8 років.

Чому Маттео Сальвіні – русофіл? Італійського політика вважають одним з найпомітніших "друзів Кремля" в Європі. Американські розслідувачі звинуватили його партію у фінансуванні з боку Росії. Партія "Ліга" начебто таємно намагалася отримати від РФ фінансування напередодні виборів до Європарламенту.



Окрім того, Сальвіні "прославився" заявою про те, що анексія Криму Росією відбулася законно.