Кирилл Буданов рассказал, кто должен нести ответственность за совершенное. Глава Офиса президента написал об этом в собственных соцсетях .

Что сказал Буданов?

Чиновник сообщил, что в Киевской области 25 июля объявили днем траура по погибшим. Буданов пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим и отметил, что врачи борются за жизнь каждого из них.

Он назвал действия России очередным военным преступлением. Глава ОП подчеркнул, что враг намеренно нанес удар именно тогда, когда в Киеве находились иностранные делегации.

Это сознательный акт терроризма. Однако в условиях полномасштабной войны организаторы таких событий и те, кто их согласовывает, должны нести персональную ответственность за людей. Безопасность должна быть гарантирована на самом высоком уровне. Если этого нет, то и мероприятия нет. Этот урок, к сожалению, не первый, но он должен стать наконец последним,

– заявил Буданов.

Также он выразил соболезнования родным и близким погибших.

Что известно о российском ударе по Киевщине?

В пятницу, 24 июля, Россия нанесла удар по Киевской области тремя баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400. Совет оружейников рассказал, что удар пришелся на объект, где в то время проходила оборонная выставка . Киевская ОВА отметила, что по состоянию на 16:20 24 июля в результате обстрела в Бучанском районе повреждены 27 частных домов и 44 транспортных средства.

Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил, что по состоянию на 15.00 24 июля известно о 10 погибших. Еще около 100 человек получили ранения. Среди них руководитель центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций УГО Украины Валентина Савицкая .