"Русская Одесса", рубль в Украине и другие фейки и манипуляции Кремля: подборка за 24 марта

За 24 марта оккупанты распространили несколько фейков и манипуляций. В частности, Одесса стала "российской", а на оккупированных территориях якобы ввели новую валюту.

Работники ЦПИ подготовили подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов от оккупантов. Проходите и читайте только официальную информацию.

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Оккупанты в Мариуполе распространяют информацию, что Украина бросила город на произвол судьбы, Запорожье – не принимает беженцев, а Одесса – уже российская. Это – дезинформация!

На оккупированных территориях враг пытается ввести в обращение собственную валюту. Он считает, что это усложнит отношения нашего государства с его гражданами. Это – манипуляция!

Вице-премьер России предупредил Европу об отсутствии альтернативы российскому газу. Он назвал полный отказ от этого энергоносителя "апокалиптическим сценарием". Это – манипуляция!

Минобороны России показало схему "контроля США биологических лабораторий в Украине". Там якобы фигурируют миллиардер Джордж Сорос и сын Джо Байдена Хантер. Это – фейк!

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