Русские блоггеры после отключения Instagram в истерике

В России с сегодняшнего дня недоступна и соцсеть Instagram. Поэтому у многих блоггеров истерики – теперь им нужно пользоваться своими "патриотическими" соцсетями, вроде ВКонтакте.

Очевидно, блоггеры из страны-агрессора не очень хотят "перекочевывать" в "отечественные" соцсети. И хотят они того или нет, и приходится переползать во ВКонтакте и Telegram. Последний, к слову, в России блокировали еще в 2018 году.

Напомним, в России планируют заблокировать еще и Instagram

Блогерша Настя Ивлеева выложила слезливое фото, в котором написала прощальный пост, где пожаловалась о потерянных 6 годах своей блоггерской работы. Странно, что этот пост быстро исчез, но скрины, как говорится, не горят.

Стоит отметить, что Ивлеева выражала свою позицию по поводу войны в Украине, но в очень "деликатной манере" с акцентом, что она партиотка своей страны.

Сообщение Ивлеевой о блокировке Instargam / Скриншот телеграм-канала "Братчик"

А вот другая российская блоггерша по имени Саша очень сильно разочарована тем, что Instagram заблокировали. Она прослезилась от того, что она потеряла свой доход. Саша говорит, что соцсеть для нее – душа и жизнь. Наверняка она забыла или делает вид, что забыла, что из-за ее страны украинцы теряют и жизнь, и дома, и покой.

Блогерка плачет из-за блокировки Instagram: смотрите видео

Таких реакций среди российских блоггеров немало. Они считают, что страдают, но что немаловажно, никого не обвиняют, потому что соцсеть заблокировало российское руководство. Риторика была бы другой, если бы это сделала сама компания Meta, которой принадлежит Instargam.

Интересно, что же будут делать те блоггеры, которые переехали в Telegram, если его заблокируют? Многие блоггеры, в том числе Ивлеева, не очень довольны соцсетью ВКонтакте, поэтому в основном приглашают своих следителей в Telegram. Время покажет.

Интересно – Meta позволила использовать язык вражды по отношению к Путину и российским оккупантам: смотрите видео