Российские культурные центры под названием "Русский дом" за рубежом функционируют как базы для подготовки диверсий и сбора разведданных. В связи с прямой угрозой национальной безопасности Киев официально обратился к иностранным правительствам с призывом полностью ликвидировать эту вражескую сеть.

Руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов в эфире 24 Канала подчеркнул, что еще со времен Советского Союза Москва активно развивала свои сети влияния через дипломатические учреждения, церковь (РПЦ) и различные культурные проекты.

Как работает культурное прикрытие

Для России, как отметил аналитик, не существует культуры ради культуры или искусства ради искусства. По его словам, для Кремля культура является инструментом гибридной войны. Центры "Русские дома" являются проектом Россотрудничества (Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств).

Это учреждение призвано распространять и усиливать влияние России. Оно находится под санкциями. А в этих центрах планируются диверсии против стран ЕС, организуется шпионаж и разведывательные мероприятия. Это продолжение российского гибридного влияния,

– озвучил Стуканов.

Он подчеркнул, что европейским странам давно пора изменить свое либеральное отношение к российской культуре. Стуканов также добавил, что практика показывает: даже так называемые российские оппозиционеры, находящиеся в Европе, обычно меняют свою риторику, когда речь заходит о статусе оккупированных Крыма или Донецкой области. На этих вопросах они "ломаются".

Об угрозе сети центров "Русские дома": смотрите видео

Где "Русские дома" уже закрыли

Некоторые государства уже осознали опасность и приняли решительные меры. В частности, российские центры прекратили свою работу в Азербайджане, Молдове и Германии. Однако так называемые "Русские дома" до сих пор свободно функционируют во Франции, Италии, Болгарии, а также в Греции и на Кипре.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия использует эти учреждения для дестабилизации ситуации в мире. По его данным, обширная сеть таких центров до сих пор сохраняется не только в Европе, но и в Африке, Азии и Южной Америке.

Ранее мы писали, что Кремль уже перешел от обычных информационных операций к организации реальных диверсий на европейских объектах: железных дорогах, аэродромах, оборонных предприятиях.