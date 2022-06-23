На проходящей в пригороде Парижа выставке вооружения Eurosatory defense expo стало известно, что французская армия планирует закупить для себя дроны-камикадзе Switchblade.

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Раньше о них мало кто знал и их тихонько использовали в американской армии. Но в апреле Госдеп анонсировал поставки этих дронов в Украину, все начали гуглить и смотреть, что это такое. Все узнали о названии компании-производителе AeroVironment.

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Акции пошли ввысь, на наших глазах рождается очередной американский концерн.

Часть военной помощи Украине вернется в США в качестве заказов от других стран американского вооружения, которые отработают на российской армии в Украине.

Россияне хотели повоевать с Америкой – без проблем.

Спикер компании так же подтвердил, что 600-я версия дрона, работающего на расстоянии до 40 километров, может работать по бронированным целям, уже на пути в Украину.

Планы на будущее

Через несколько лет на таких выставках КБ "Луч" будет продавать в страны третьего и второго мира Стугну, а на заднем плане будут крутиться многочисленные видеодоказательства удачной работы украинских технологий.