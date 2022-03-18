Русские остановили наступление на Юге: началось обустройство занятых рубежей

Армия российских оккупантов перестала пытаться захватывать территории на Юге Украины. Поэтому они начали обустраивать захваченные ранее рубежи.

По данным разведки, они там "окапываются", чтобы обороняться от защитников нашей земли. Об этом сообщили в оперативной сводке ВСУ за 17 марта.

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Хотели перегруппироваться и пополнить запасы

За этот день на Южнобузском направлении все было относительно спокойно, потому что враг активные действия не проводил. Захватчики начали инженерное обустройство занятых рубежей.

Враг пытался провести перегруппировку и пополнение запасов. Оккупанты не оставляют попыток обнаружить и уничтожить систему противовоздушной обороны вдоль Черноморского побережья,

– констатировали в ВСУ.

Также рассказали, что в акватории Черного моря не было значительных атак. Однако ВМС России в этот день проводили демонстративные действия.

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