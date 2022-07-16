Русские перегруппировываются, чтобы двигаться на Славянск и сосредотачивают основные усилия на Северске

Войска врага начали перегруппировку для наступления на Славянск. Россияне уже сосредоточили большинство усилий на попытках Северска и еще одного города неподалеку.

Об этом сообщили в оперативной сводке Генштаба ВСУ за 16 июля. Там доложили о ситуации на фронте по состоянию на 18 часов этого дня.

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Какие города пытается захватить россия

Оккупанты пытаются захватить населенные пункты возле Славянска. Перегруппировку подразделений осуществляют на Слобожанском направлении. Также россияне планируют начать продвижение на Барвенково.

На Славянском и Бахмутском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на установлении контроля над городами Северск и Бахмут,

– объяснили в Генштабе.

Сейчас на этом направлении враг продолжает применять все имеющиеся средства огневого поражения. Бьют разными типами вооружения вдоль всей линии столкновения.

Продолжают массированные обстрелы по другим направлениям

В течение суток россияне продолжили обстрелы многих городов. Наша разведка зафиксировала атаки из ствольной и реактивной артиллерии, танков и минометов. Били по позициям украинских и гражданских городов в районе 17 населенных пунктов:

Харьков;

Протопоповка;

Прудянка;

Дементиевка;

Светличное;

Никольское;

Черкасские Тишки;

Старый Салтов;

Рубежное;

Коробочкино;

Долина;

Ивановка;

Барвенково;

Богородичное;

Великая Камышеваха;

Новониколаевка;

Константиновка.

Также военная авиация россии нанесла удары возле Мосьпаново и Богородичного.

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