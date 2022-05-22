О ситуации в Одесской области рассказал спикер областной военной администрации Сергей Братчук. Он рассказал, как русские кафиры набирают себе морских пехотинцев на службу.

В Черном море может быть 400 – 600 российских мин, – Братчук

В орду морпехов рашисты записывают корабельных кокков и начальников гальюнов из других судов и подразделений Черноморского флота. У них не хватает личного состава,

– говорит Братчук.

Но сегодня этим пехотинцам не должно повезти. Их ждет растерзание от нашего черноморского шторма.

Также Братчук поделился актуальной информацией о ситуации в Одесской области. По его словам, ночь прошла без обстрелов. Силы обороны на страже и выполняют боевые задания. Братчук призывает всех держать убранство и вместе идти к победе.

Вражеские корабли в Черном море

Братчук отмечает, что российские корабли продолжают слоняться в Черном море. Там 6 десантных кораблей и 2 корабля носители ракет. Это те самые, которые они выпускают потом по Одесщине и другим регионам нашего государства. Следует напомнить, что, по сообщениям СМИ, Россия вывела в Черное море две трети боеспособных ракет.

"Я не знаю, рассказывают ли вражеские замполиты своим так называемым морским пехотинцам о том, что с ними в негостных для оккупанта черноморских глубинах. Могу рассказать, что они будут гнить. Или же, как экипаж крейсера "Москва", лежать на дне и их съест черноморский бычок. Или же под Николаевом их такое ждет, или где их уничтожат наши защитники", - говорит Братчук.

Братчук призвал людей беречь себя и помнить, что война не кончилась. Враг очень опасен и может наносить ракетные удары каждую минуту. Он напомнил об опасности на пляжах Одессы и региона и попросил людей туда не ходить.

Последние новости о потерях врага

Генштаб ВСУ сообщил утром 22 мая, что врага из-за значительных потерь удалось отбросить от Северодонецка на его старые позиции. Наши воины накануне отомстили за разрушенный мост и многочисленные обстрелы города – уничтожили технику с ответственными за это оккупантами.

Также удачна была охота на русских захватчиках на юге нашего государства. там за сутки удалось ликвидировать 29 россиян. ВСУ наносили ракетно-артиллерийские удары по позициям врага при поддержке авиации. Таким образом, разбили самоходную артиллерийскую установку "Мста-С", а также танк Т-72Б3. Также уничтожили крупнокалиберное орудие "Гиацинт" и самоходное орудие большой мощности "Пион".

В оперативном командовании "Юг" также хвастался уничтоженной вражеской техникой. Российские захватчики проводили воздушную разведку наших позиций. Но карма их догнала и за это они расплатились потерянным беспилотником-разведчиком "Орлан-10" . Точный выстрел произвели наши бойцы. Та же участь постигла крылатую ракету, направленную перед рассветом в Одесскую область.

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