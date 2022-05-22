Про ситуацію в Одеській області розповів речник обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Він розповів, як російські окупанти набирають собі морських піхотинців на службу.
До теми У Чорному морі може бути 400 – 600 російських мін, – Братчук
В орду морпіхів рашисти записують корабельних коків та начальників гальюнів з інших суден і підрозділів Чорноморського флоту. У них не вистачає особового складу,
– каже Братчук.
Але сьогодні цим піхотинцям не має пощастити. На них чекає пошматування від нашого чорноморського шторму.
Також Братчук поділився актуальною інформацією про ситуацію в Одеській області. За його словами, ніч минула без обстрілів. Сили оборони на сторожі й виконують бойові завдання. Братчук закликає всіх тримати стрій і разом йти до перемоги.
Ворожі кораблі в Чорному морі
Братчук зауважує, що російські кораблі продовжують вештатися у Чорному морі. Там є 6 десантних кораблів та 2 кораблі носії ракет. Це ті самі, які вони потім випускають по Одещині та інших регіонах нашої держави. Варто нагадати, що, за повідомленнями ЗМІ, Росія вивела в Чорне море дві третини боєздатних ракет.
"Я не знаю, чи ворожі замполіти розповідають своїм так званим морським піхотинцям про те, що з ними буває в негостинних для окупанта чорноморських глибинах. Можу розповісти, що вони будуть гнити. Або ж, як екіпаж крейсеру "Москва", лежати на дні і їх з'їсть чорноморський бичок. Або ж під Миколаєвом їх таке чекає, чи деінде, де їх знищать наші захисники", – каже Братчук.
Братчук закликав людей берегти себе і пам'ятати, що війна не закінчилась. Ворог дуже небезпечний і може наносити ракетних удорів кожної хвилини. Також він нагадав про небезпеку на пляжах Одеси та регіону і попросив людей туди не ходити.
Останні новини про втрати ворога
- Генштаб ЗСУ повідомив зранку 22 травня, що ворога через значні втрати вдалось відкинути від Сєвєродонецька на його старі позиції. Наші воїни напередодні помстилися за зруйнований міст та численні обстріли міста – знищили техніку з окупантами, які відповідальні за це.
- Також вдалим було полювання на російських загарбникі вна Півдні нашої держави. там за добу вдалось ліквідувати 29 росіян. ЗСУ завдавали ракетно-артилерійські удари по позиціях ворога за підтримки авіації. Таким чином розбили самохідну артилерійську установку "Мста-С", а також танк Т-72Б3. Також знищили великокаліберну гармату "Гіацинт" та самохідну гармату великої потужності "Піон".
- В оперативному командуванні "Південь" також хвалилися знищеною ворожою технікою. Російські загарбники проводили повітряну розвідку наших позицій. Але карма їх наздогнала і за це вони розплатились втраченим безпілотником-розвідником "Орлан-10". Влучний постріл здійснили наші бійці. Та сама доля спіткала крилату ракету, спрямовану перед світанком на Одещину.
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