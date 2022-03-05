"Русский корабель идет на**й", а его скорость курсирования будет стремительно расти, – Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов в своем обращении также напомнил о курсе, в котором должна направляться Россия. И он неизменен – вслед за знаменитым кораблем.

На своем фейсбуке Алексей Данилов написал, что Украина продолжает борьбу с оккупантом. Более того, он в очередной раз напомнил, в каком направлении ему следует направляться.

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Курс неизменен – "русский корабль идет на**й"

Поэтому наш курс неизменен: "русский корабель идет… на**й" И его скорость будет стремительно расти,

– подчеркнул Данилов.

Он также подчеркнул, что россиян изрядно деморализует количество тех, кто пополнил ряды "двухсотых". Реальные масштабы потерь в последние 10 дней вызывают шок и панику среди военных.

Не удивительно, что усиливаются тенденции отказа и уклонения от участия в войне против Украины среди военных оккупанта.

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