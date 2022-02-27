"Русский корабель, иди на х**": лучане показали, как будут встречать оккупанта

Накануне советник главы МВД Антон Геращенко призвал украинцев устроить психологическую войну агрессору. К инициативе уже присоединился Луцк.

На информационных табло на остановках Луцка теперь можно увидеть уже культовую фразу "Русский корабль, иди на х**". Именно так горожане будут гостеприимно встречать "гостей".

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Лучане показали, как встречают оккупанта

В эти непростые времена для Украины времена важен любой способ деморализации и обезвреживания врага. Так, Антон Геращенко призвал всех владельцев наружной рекламы Украины внести свой вклад в победу над оккупантом.

Он предложил установить на щиты, баннеры или билборды лозунги типа: "Русский корабель, иди на х**" или цензурированную версию "Оккупанты – прочь из Украины".



На остановках вместо расписания общественного транспорта вирусный лозунг

В Луцке решили использовать для этого информационные табло, которые были установлены в городе в прошлом году. И хотя они не показывают, через сколько минут прибудет общественный транспорт, они четко указывают направление, в котором пойдет каждый, кто осмелится напасть на город.

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